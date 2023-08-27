بوساطة عراقية.. إيران تعلن عن تفاهم جديد مع مصر

شفق نيوز/ كشف مسؤول إيراني، يوم الأحد، تفاصيل جديدة عن التفاهم بين طهران والقاهرة، بوساطة وجهود عراقية.

وقال أمين اتحاد مكاتب خدمات السفر في خراسان الرضوية شمال شرقي إيران، فرهاد دوائي، في تصريح لوكالة الطلبة الإيرانية "إيسنا"، إن "شركة أطلس التجارية القابضة أبرمت هذه المذكرة بين الاتحادات التجارية لمكاتب خدمات السفر في طهران وخراسان ومحافظة فارس مع مصر بواسطة عراقية".

وأضاف دوائي: "بموجب هذه المذكرة تقرر أن تقوم رحلات الخطوط الجوية العراقية أو أي شركة طيران أخرى بنقل السائحين أولا إلى بغداد ومن ثم عبر الخطوط الجوية المصرية إلى شرم الشيخ".

وأكد أن "هذا التفاهم نص على أن تكون التأشيرة السياحية للسفر إلى مصر والحد الأقصى لمدة الإقامة في شرم الشيخ لا تتجاوز الـ 7 أيام، حيث من الممكن أن تضاف العاصمة المصرية القاهرة إلى هذا البند، غير أنه لم يتم تحديد ذلك بعد".

وتابع المسؤول الإيراني: "من خلال هذا التبادل، تقرر أيضا أن يسافر السائحون من مصر إلى إيران لزيارة مشهد وشيراز وشمال البلاد وغيرها لمشاهدة المعالم السياحية والزيارة الدينية".

وأشار إلى أن لغاية الآن لم تتقدم مصر بطلب من أجل سفر سياحها إلى إيران، ولكن هناك احتمال بنسبة 99% أن يتم تقديم هذه الطلبات اعتبارًا من بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول".