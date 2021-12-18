بوساطة عراقية.. تفاهم سعودي-إيراني لنقل دبلوماسي بصورة "عاجلة"

شفق نيوز/ توصلت السعودية وإيران إلى تفاهم نادر يوم السبت لنقل سفير طهران في اليمن بصورة عاجلة إلى بلاده جراء إصابته بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام في تغريدة على تويتر، "تفاهم إيراني سعودي عبر بغداد تم بموجبه نقل السفير الإيراني بصنعاء على متن طائرة عراقية وذلك لظروفه الصحية".

وأضاف بالقول، "ما يرد في وسائل الإعلام من روايات وتكهنات فهي عارية عن الصحة".

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في تغريدة على تويتر، إن "سفير جمهورية ايران الاسلامية في اليمن اصيب بفيروس كورونا منذ عدة ايام ويحتاج الى عناية طبية عاجلة".

وزاد أنه "بمساعدة بعض دول المنطقة يجري نقل السفير الى البلاد"، مشيدا بالبلدان المشاركة في هذا العمل الإنساني.

من جانبه، أعلن مسؤول سعودي رفيع المستوى أن السفير الايراني لدى الحوثيين غادر العاصمة صنعاء السبت في طائرة عراقية، سمح لها السعوديون بالهبوط والإقلاع من مطار المدينة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حسب وكالة فرانس برس.

وقال المسؤول السعودي إن "السفير غادر على متن طائرة عراقية وقد يكون حاليا في بغداد"، مضيفا أن موافقة الرياض على السماح برحيله صدرت بعد وساطة عراقية وعمانية.

وكانت إيران قد أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول 2020 وصول سفيرها الى صنعاء دون أن توضح تاريخ وصوله الفعلي أو كيفية حصول ذلك، علما أن مطار العاصمة اليمنية مغلق أمام الرحلات مع فرض التحالف العربي السيطرة على الأجواء اليمنية.

وأمس الجمعة، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن طلب الحوثيين من السعودية السماح لسفير إيران حسن إيرلو بالمغادرة، يؤشر إلى وجود "خلاف كامن" بين الجماعة وطهران.

ونقلت عن مسؤولين إقليميين أن السفير بات "مشكلة سياسيّة تزيد الأعباء على كاهل الجماعة، بالنظر إلى نفوذه الكبير في اليمن، والذي بات يعزز التصور بأن الحوثيين يستجيبون لإيران".