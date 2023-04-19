بوريل: إستقرار العراق إقتصادياً له أهمية استراتيجية للاتحاد الأوروبي

شفق نيوز/ قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، يوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم تطوير الشراكة مع العراق "ولاسيما في السياق الجيوسياسي في أعقاب الحرببين روسيا وأوكرانيا"، معتبراً هذه الشراكة "مهمة للاستقرار والازدهار في المنطقة.

وأضاف بوريل في كلمة القاها أمام البرلمان الأوروبي، إن "إستقرار العراق إقتصادياً في هذه المنطقة المضطربة له أهمية استراتيجية للاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط".

وأثنى على جهود العراق في تعزيز الحوار الإقليمي، منوها إلى مواصلته تشجيع جميع الجهات الفاعلة على الانخراط بشكل بناء في السعي لتحقيق التعاون الإقليمي، والإحترام الكامل لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه.