 بورصة رئاسة الوزراء العراقية.. المالكي يقدم 3 مرشحين والعامري 4 واللجنة تدرس

شفق نيوز/ أفادت آخر الأنباء عن بورصة اختيار مرشحي تولي منصب رئيس الوزراء العراقي المقبل، اليوم الأربعاء، بتقديم سبعة أسماء من قبل كل من زعيمي ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وتحالف الفتح هادي العامري.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قدم 3 مرشحين إلى اللجنة المكلفة باختيار رئيس الوزراء في الإطار التنسيقي الشيعي وهم:

1. طارق نجم

2. محمد شياع السوداني

3. علي شكري

فيما قدم زعيم تحالف الفتح هادي العامري أربعة اسماء الى اللجنة وهم:

1. حيدر العبادي

2. قاسم الاعرجي

3. فالح الفياض

4. عبدالحسين عبطان

وبين المصدر، أن اللجنة عقدت اجتماعا اليوم، لدراسة هذه الأسماء وستواصل اجتماعها يوم غد الخميس، لتقديم تقرير بشأنها للهيئة القيادية في الاطار التنسيقي الشيعي.

وأمس الثلاثاء، انتهى اجتماع الإطار في منزل همام حمودي بتشكيل لجنة لاختيار المرشحين لمنصب رئيس مجلس الوزراء، تضم كلاً من الأمين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس المجلس الاعلى همام حمودي وممثل حزب الفضيلة عبد السادة الفريجي .

وأبلغ قيادي في الاطار، وكالة شفق نيوز، أن اللجنة عازمة على تقديم تقريرها بشكل نهائي إلى قيادة الإطار.

وعن آلية اختيار المرشح، بين أنها، ستكون عبر الاقتراع السري داخل الإطار"، مؤكدا أن "نواب الإطار هم فقط من يشاركون في ذلك الاقتراع.