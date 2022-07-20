سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

 بورصة رئاسة الوزراء العراقية.. المالكي يقدم 3 مرشحين والعامري 4 واللجنة تدرس

Category: سیاسة

Date: 2022-07-20T20:49:30+0000
 بورصة رئاسة الوزراء العراقية.. المالكي يقدم 3 مرشحين والعامري 4 واللجنة تدرس

شفق نيوز/ أفادت آخر الأنباء عن بورصة اختيار مرشحي تولي منصب رئيس الوزراء العراقي المقبل، اليوم الأربعاء، بتقديم سبعة أسماء من قبل كل من زعيمي ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وتحالف الفتح هادي العامري.  

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قدم 3 مرشحين إلى اللجنة المكلفة باختيار رئيس الوزراء في الإطار التنسيقي الشيعي وهم:  

1. طارق نجم

2. محمد شياع السوداني

3. علي شكري

 فيما قدم زعيم تحالف الفتح هادي العامري أربعة اسماء الى اللجنة وهم:

1. حيدر العبادي

2. قاسم الاعرجي

3. فالح الفياض

4. عبدالحسين عبطان

وبين المصدر، أن اللجنة عقدت اجتماعا اليوم، لدراسة هذه الأسماء وستواصل اجتماعها يوم غد الخميس، لتقديم تقرير بشأنها للهيئة القيادية في الاطار التنسيقي الشيعي.

وأمس الثلاثاء، انتهى اجتماع الإطار في منزل همام حمودي بتشكيل لجنة لاختيار المرشحين لمنصب رئيس مجلس الوزراء، تضم كلاً من الأمين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس المجلس الاعلى همام حمودي وممثل حزب الفضيلة عبد السادة الفريجي .

وأبلغ قيادي في الاطار، وكالة شفق نيوز، أن اللجنة عازمة على تقديم تقريرها بشكل نهائي إلى قيادة الإطار.

وعن آلية اختيار المرشح، بين أنها، ستكون عبر الاقتراع السري داخل الإطار"، مؤكدا أن "نواب الإطار هم فقط من يشاركون في ذلك الاقتراع.

 

related

مبادرة الإطار التنسيقي.. الذهاب للمعارضة مقابل "منصب الزاملي" والسلطة التنفيذية للصدر

Date: 2022-04-01 14:44:30
مبادرة الإطار التنسيقي.. الذهاب للمعارضة مقابل "منصب الزاملي" والسلطة التنفيذية للصدر

الاطار التنسيقي يتحرك للاتفاق على مرشحي الرئاسات الثلاث

Date: 2021-12-18 11:27:11
الاطار التنسيقي يتحرك للاتفاق على مرشحي الرئاسات الثلاث

بعد مبادرة الصدر.. "انقسام كبير" بين النواب المستقلين

Date: 2022-05-04 17:19:26
بعد مبادرة الصدر.. "انقسام كبير" بين النواب المستقلين

التيار الصدري يرد على التنسيقي: إذا استمر تعطيل مصادقة نتائج الانتخابات فالشارع قد يتحرك

Date: 2021-11-19 12:43:21
التيار الصدري يرد على التنسيقي: إذا استمر تعطيل مصادقة نتائج الانتخابات فالشارع قد يتحرك

العبادي يعلن شرطاً للمشاركة في الحكومة الجديدة ويحذر من "أزمة تقود إلى المجهول"

Date: 2022-07-04 12:25:36
العبادي يعلن شرطاً للمشاركة في الحكومة الجديدة ويحذر من "أزمة تقود إلى المجهول"

غداً.. الاطار التنسيقي سيصوت لصالح قانون الدعم الطارئ "بشروط"

Date: 2022-06-07 16:40:27
غداً.. الاطار التنسيقي سيصوت لصالح قانون الدعم الطارئ "بشروط"

"الشيخ علي يحلم".. الإطار التنسيقي يرد على أنباء اسقاط النظام السياسي

Date: 2022-07-06 09:24:08
"الشيخ علي يحلم".. الإطار التنسيقي يرد على أنباء اسقاط النظام السياسي

على وقع "تسجيلات المالكي".. مقتدى الصدر لهادي العامري: كن رئيساً للحكومة الجديدة والتيار سيدعمك

Date: 2022-07-19 07:13:08
على وقع "تسجيلات المالكي".. مقتدى الصدر لهادي العامري: كن رئيساً للحكومة الجديدة والتيار سيدعمك