بوتين يهاتف السوداني بشأن توترات الشرق الأوسط

شفق نيوز/ بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر اتصال هاتفي توترات الشرق الأوسط والعلاقات المشتركة بين البلدين.

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جرى خلاله بحث العلاقات المشتركة بين العراق وجمهورية روسيا الاتحادية، وسبل تطويرها، بما يحقق المصالح المتبادلة بين البلدين الصديقين.

وتناول الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث جرى التأكيد على أهمية أن تبذل الدول الكبرى المزيد من الجهود في سبيل إنهاء الحرب وعدم اتساعها بالشكل الذي يهدد الاستقرار في المنطقة والعالم.

وتطرق الاتصال الهاتفي إلى موضوع الطاقة وأهمية التنسيق بين جميع الدول المعنية، ضمن منظمة أوبك، ومجموعة "أوبك بلس"، من أجل استقرار أسعار النفط والغاز ضمن معادلة تضمن للمصدرين والمستهلكين أسعاراً عادلة.

بدوره ذكر الكرملين في بيان "أجرى الرئيس فلاديمير بوتين اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني تمت خلاله مناقشة قضايا التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاقتصاد والنقل والخدمات اللوجستية والإنسانية"، بحسب موقع "روسيا اليوم عربية".

وأضاف "تم إيلاء اهتمام خاص لتنفيذ المشاريع الكبيرة في قطاع الطاقة والإشارة إلى حسن النوايا المتبادلة لمواصلة توسيع العلاقات الودية ذات المنفعة المشتركة".

ولفت البيان إلى أنه تم "بحث جوانب مختلفة من العمل المشترك في إطار (أوبك+)، الذي يسمح بالحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية وتم التأكيد على أهمية مواصلة تنسيق الخطوات بهذا الخصوص".

وأشار البيان إلى أنه تم التطرق أيضاً "إلى قضية الشرق الأوسط في ظل التصعيد غير المسبوق للتوتر في المنطقة".