سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بوتين يدعو الكاظمي لزيارة موسكو

Category: سیاسة

Date: 2021-11-30T11:33:30+0000
بوتين يدعو الكاظمي لزيارة موسكو

شفق نيوز/ تلقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة موسكو.

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز،  إن الاخير استقبل في مكتبه، اليوم، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول إفريقيا وكيل وزارة الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، مبيناً أن اللقاء شهد بحث مجمل العلاقات العراقية الروسية، وسبل تطويرها لما فيه مصلحة البلدين الصديقين.

وأوضح البيان، أنه جرى أيضاً البحث في مجال التعاون الثنائي العسكري والأمني، وفي مجال الحرب على الإرهاب وملاحقة فلول داعش الإرهابية، كما شهد اللقاء أيضاً التطرق إلى الوضع في سوريا، والدور العراقي في التهدئة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأكد الكاظمي خلال اللقاء، أهمية الدور الروسي التأريخي في المنطقة، وتطلّع العراق إلى مزيد من التعاون مع جمهورية روسيا الاتحادية في المجالات السياسية والاقتصادية، وتوسعة عمل الشركات الروسية في العراق في مجالات الاستثمار كافة، وتذليل العقبات أمام مشاركتها في تعزيز الاقتصاد العراقي.

من جانبه جدّد بوغدانوف دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لرئيس مجلس الوزراء إلى زيارة موسكو، وقد عبّر الكاظمي عن شكره لهذه الدعوة، مؤكداً تطلّعه لتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة.

 

related

مسؤول روسي كبير يزور العراق الشهر المقبل وموسكو تنتظر الرئاسات الثلاث

Date: 2019-09-10 09:27:59
مسؤول روسي كبير يزور العراق الشهر المقبل وموسكو تنتظر الرئاسات الثلاث

الكاظمي يتحدث عن إفشال محاولات "شيطنته" ويؤكد: لا يحق لأي حزب امتلاك السلاح

Date: 2021-05-09 19:54:02
الكاظمي يتحدث عن إفشال محاولات "شيطنته" ويؤكد: لا يحق لأي حزب امتلاك السلاح

الكشف عن طلبين قدمها الكاظمي لبايدن: "يستحق بعض التفكير"

Date: 2021-08-11 14:47:48
الكشف عن طلبين قدمها الكاظمي لبايدن: "يستحق بعض التفكير"

شقيق الوزني: رفضنا مقابلة الكاظمي لأنه شخص مقصر

Date: 2021-06-24 14:27:06
شقيق الوزني: رفضنا مقابلة الكاظمي لأنه شخص مقصر

الكاظمي: العراق يمر بتحديات متعددة لكننا ثبّتنا أركان النجاح

Date: 2021-11-17 13:41:57
الكاظمي: العراق يمر بتحديات متعددة لكننا ثبّتنا أركان النجاح

بتوجيه "خاص" من الكاظمي.. وفد عراقي برئاسة "أبو جهاد" يزور إيران

Date: 2020-12-27 13:34:27
بتوجيه "خاص" من الكاظمي.. وفد عراقي برئاسة "أبو جهاد" يزور إيران

الكاظمي يفي بوعد الـ72 ساعة ويتحرك نحو الانتخابات المبكرة

Date: 2020-07-30 17:33:03
الكاظمي يفي بوعد الـ72 ساعة ويتحرك نحو الانتخابات المبكرة

إيران: الكاظمي يزور طهران الأحد المقبل

Date: 2021-09-09 17:32:42
إيران: الكاظمي يزور طهران الأحد المقبل