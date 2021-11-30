بوتين يدعو الكاظمي لزيارة موسكو

شفق نيوز/ تلقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة موسكو.

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الاخير استقبل في مكتبه، اليوم، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول إفريقيا وكيل وزارة الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، مبيناً أن اللقاء شهد بحث مجمل العلاقات العراقية الروسية، وسبل تطويرها لما فيه مصلحة البلدين الصديقين.

وأوضح البيان، أنه جرى أيضاً البحث في مجال التعاون الثنائي العسكري والأمني، وفي مجال الحرب على الإرهاب وملاحقة فلول داعش الإرهابية، كما شهد اللقاء أيضاً التطرق إلى الوضع في سوريا، والدور العراقي في التهدئة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأكد الكاظمي خلال اللقاء، أهمية الدور الروسي التأريخي في المنطقة، وتطلّع العراق إلى مزيد من التعاون مع جمهورية روسيا الاتحادية في المجالات السياسية والاقتصادية، وتوسعة عمل الشركات الروسية في العراق في مجالات الاستثمار كافة، وتذليل العقبات أمام مشاركتها في تعزيز الاقتصاد العراقي.

من جانبه جدّد بوغدانوف دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لرئيس مجلس الوزراء إلى زيارة موسكو، وقد عبّر الكاظمي عن شكره لهذه الدعوة، مؤكداً تطلّعه لتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة.