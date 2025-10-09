بوتين يبلغ السوداني بضرورة تأجيل القمة الروسية العربية

شفق نيوز- موسكو

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الخميس، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، طلب خلالها تأجيل انعقاد القمة الروسية - العربية، إلى موعد لاحق.

وذكر بيان صادر عن المكتب الصحفي للكرملين، عقب اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، أن الجانبين الروسي والعراقي سيُبلغان عواصم الدول العربية بتأجيل القمة الروسية العربية عبر القنوات الدبلوماسية.

وكان من المقرر أن تعقد الأسبوع المقبل "أول قمة عربية – روسية" وذلك في إطار التنسيق بين الجانبين، في المرحلة المقبلة، في ضوء رؤية الجانبين، القائمة على ضرورة تعزيز التعاون، خاصة مع المعطيات الدولية الراهنة.

جاء ترتيب هذا الاجتماع، بعد التشاور بين الرئاسة -العراق- والأمانة العامة لبحث ترتيبات انعقاد القمة العربية – الروسية الأولى والدورة السابعة لمنتدى التعاون العربي-الروسي على المستوى الوزاري، وكذلك للاتفاق على الصيغ النهائية لمشاريع الوثائق المقرر صدورها وهي "البيان الختامي" و"خطة العمل لتنفيذ مبادئ وأهداف منتدى التعاون العربى الروسي خلال الفترة 2026-2028.