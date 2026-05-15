بوتين مهنئاً الزيدي: نتطلع لتعزيز التعاون الثنائي

شفق نيوز- موسكو

قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، التهنئة الى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، بمناسبة نيل حكومته الثقة داخل البرلمان، فيما أعرب عن تطلعه الى تعريز التعاون الثنائي.

وقال بوتين في برقية وردت نسخة منها لوكالة شفق نيوز، إن العلاقات الروسية العراقية تستند إلى تقاليد راسخة من الصداقة والاحترام المتبادل.

وأعرب عن تطلعه إلى أن يسهم نشاط الزيدي على رأس الحكومة في تعزيز وتطوير التعاون الثنائي المثمر والمتبادل المنفعة في المجالات المختلفة بما يخدم مصالح الشعبين العراقي والروسي ويساهم في ضمان الاستقرار والأمن الإقليميين.

وصوت مجلس النواب العراقي، أمس الخميس، على منح الثقة لحكومة الزيدي و منهاجها الوزاري، حيث صوت على 14 وزيراً، فيما أجّل التصويت على 9 وزارات أخرى إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى جراء الخلافات السياسية، وتحذير الولايات المتحدة الأميركية من إشراك الفصائل المسلحة في التشكيلة الوزارية الجديدة.