بوتين: أمريكا جعلت وضع العراق وأفغانستان أسوأ

شفق نيوز/ قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الولايات المتحدة لم تحقق أيا من أهدافها خلال 20 عاماً في العراق وأفغانستان.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال بوتين متحدثاً في ختام أعمال منتدى "فالداي" الدولي، "على مدى عقدين من الزمن، كانت أقوى دولة في العالم تشن حملات عسكرية في دولتين لا يمكن مقارنتها بأي شكل من الأشكال، ولكن نتيجة لذلك، اضطرت إلى تقليص عملياتها دون تحقيق أي من الأهداف، التي حددتها لنفسها قبل 20 عاماً".

وأضاف أن الولايات المتحدة لم تتضرر بنفسها فحسب، بل ألحقت بهذه الدول أضراراً كبيرة أيضاً. هذا فقط جعل الوضع أسوأ.