بوتين: علاقتنا مع العراق تتطور بشكل مطرد وهناك مشاريع مشتركة في عدد من القطاعات

شفق نيوز/ قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، إن العلاقات بين موسكو وبغداد تتطور بشكل مطرد، مضيفا أن هناك العديد من المشروعات المشتركة في عدد من القطاعات بالعراق.

وأكد بوتين في كلمة خلال مراسم تسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب الجدد بقصر الكرملين، "تأييد روسيا لوحدة أراضي العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية".

كذلك تطرق بوتين إلى التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وأشار إلى أن التبادل التجاري بين روسيا والعراق أظهر نموا مطردا على مدى العامين الماضيين.

وتطرق الرئيس الروسي في كلمته أمام السفراء الأجانب الأجانب إلى أهم قضايا السياسة الخارجية الروسية، مؤكدا استعداد بلاده للتعاون مع كل الدول دون استثناء.