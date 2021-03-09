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"بوابة عشتار" تطيح بمدير عام مصرف الرافدين

Category: سیاسة

Date: 2021-03-09T10:44:03+0000
"بوابة عشتار" تطيح بمدير عام مصرف الرافدين

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي، يوم الثلاثاء، عن سحب يد مدير عام مصرف الرافدين، بسبب توقيعه على مشروع "بوابة عشتار".

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "وزير المالية علي علاوي، لم يكن على دراية، بتوقيع مدير عام مصرف الرافدين حسين علي محيسن، على مشروع (بوابة عشتار)".

وأضاف أن "أمرًا وزاريا صدر بتكليف (بلال صباح الحمداني) مديرًا عامًا لمصرف الرافدين، خلفا لمحيسن".

وكان البنك المركزي العراقي، قد أصدر في أواخر العام الماضي، كتابا يشير فيه إلى توقف منح الإجازة لأي شركة قبل هذه الفترة، وكتابا آخر أشار إلى تمديد التوقف.

إلا أن مدير عام مصرف الرافدين، وقع عقدا مع شركة (بوابة عشتار) لتحل محل شركة (كي كارد) للدفع الإلكتروني، على الرغم من أن شركة بوابة عشتار غير مستوفية للشروط والقوانين الخاصة بالتعاقدات.

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