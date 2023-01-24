بن سلمان يهنئ السوداني بنجاح بطولة "الخليج العربي" وفوز المنتخب العراقي

شفق نيوز/ هنأ رئيس الوزراء السعودي ولي العهد محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بمناسبتي نجاح العراق في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي الـ 25 وفوز المنتخب الوطني بكأس البطولة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية،

وقالت وكالة الانباء السعودية، إن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بعث برقية تهنئة إلى محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق بمناسبتي نجاح جمهورية العراق في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم الخامسة والعشرين، وفوز المنتخب العراقي الأول لكرة القدم بكأس البطولة .

وقال ولي العهد: " يسرنا بمناسبتي نجاح جمهورية العراق في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم الخامسة والعشرين ، وفوز المنتخب العراقي الأول لكرة القدم بكأس البطولة ، أن نعرب لدولتكم عن أصدق التهاني ، وأطيب التمنيات بتحقيق مزيد من التقدم والنجاح لشعبكم وبلدكم الشقيق ".