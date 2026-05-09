بن سلمان يهنئ الزيدي بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية

شفق نيوز- الرياض

هنأ ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم السبت، علي الزيدي بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية.

وذكرت وكالة ‌الأنباء السعودية "واس" في بيان مقتضب أن "ولي العهد يهنئ علي فالح كاظم الزيدي بمناسبة تكليفه برئاسة مجلس وزراء جمهورية العراق".

وهنأت عدة دول بينها سوريا والإمارات وقطر وتركيا وإيران وباكستان وإسبانيا والأردن وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وبعثة الأمم المتحدة وغيرها، علي الزيدي، على تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة في العراق، معربين عن تمنياتهم بأن يتوفق بتشكيل حكومته وأن يكون ذلك وسيلة خير للشعب العراقي.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مصدر نيابي، لوكالة شفق نيوز، عن وجود اتفاق سياسي لتمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي خلال الأسبوع الحالي، قبيل توجه عدد من النواب إلى السعودية لأداء مناسك الحج.

وكان الزيدي قد قدم، الخميس الماضي (7 أيار/ مايو الجاري)، المنهاج الوزاري للحكومة الجديدة إلى رئيس مجلس النواب هيبت حمد الحلبوسي، تمهيداً لتعميمه على أعضاء المجلس ودراسته، على أن تُقدم أسماء التشكيلة الحكومية لاحقاً.

وكلف رئيس الجمهورية نزار آميدي، في 27 نيسان / أبريل 2026، الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي خلفاً لمحمد شياع السوداني.

وكانت قوى الإطار التنسيقي الشيعية الحاكمة في العراق قد أعلنت، في 27 نيسان/ أبريل الماضي، ترشيح علي الزيدي لرئاسة مجلس الوزراء، عقب تنازل محمد شياع السوداني ونوري المالكي عن خوض السباق على المنصب.