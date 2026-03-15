بن زايد يتصل بالسوداني: إدانة لاستهداف قنصلية الامارات في أربيل

أدانا رئيس الحكومة (منتهية الولاية) محمد شياع السوداني، ورئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، ليل الأحد، استهداف القنصلية الأميركية في أربيل.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني بحث هاتفيا مع بن زايد، مستجدات الأوضاع في المنطقة".

وأضاف "جرى خلال الاتصال التأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق العربي المشترك، والتحرك على المستويين الإقليمي والدولي، للحد من التصعيد والعمل على إنهاء الحرب بأسرع ما يمكن لتجنيب المنطقة المزيد من التوتر وانعدام الاستقرار".

كما شهد الاتصال التأكيد على "رفض وإدانة الهجمات التي استهدفت قنصلية دولة الامارات في مدينة اربيل، والعمل على تعزيز الجهود الدبلوماسية لوقف الأعمال العسكرية، والعودة إلى طاولة الحوار، لفرض الاستقرار في المنطقة والمحافظة على أمن ومقدرات شعوبها".

وكانت القتصلية الاماراتية، تعرضت لأكث رمن استهداف خلال الأيام الماضية.

وقد أدانتا رئاسة وحكومة إقليم كوردستان، يوم أمس السبت، الهجوم الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في أربيل، وأسفر عن إصابة اثنين من الحراس وأضرار مادية بالمبنى.

ودعتا، الحكومة الاتحادية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية البعثات الدبلوماسية، وكشف الجناة وتقديمهم إلى العدالة، وأكدتا أن الهجوم يمثل انتهاكاً للقانون الدولي وسيادة الإقليم والعراق.