"بني سعد" تشعل خلافاً بين نواب ديالى

شفق نيوز/ كشف مصدر برلماني في ديالى يوم السبت عن خلافات بين نواب المحافظة حيال دمج ناحية بني سعد جنوب التابع لقضاء بعقوبة بدائرة انتخابية واحدة مع قضاء الخالص شمال شرقي بعقوبة لدواع مذهبية.

وتعد ناحية بني سعد (18 كم جنوب غرب بعقوبة) من النواحي العريقة في محافظة ديالى ويبلغ عدد سكانها 187 الف نسمة ومساحتها 166 الف دونم ويضم مركز الناحية 14 حيا سكنيا.

وقال المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه لوكالة شفق نيوز إن "نواب من المكون الشيعي يسعون لدمج ناحية بني سعد مع قضاء الخالص بسبب وجود اغلبية شيعية في الناحية تتلاءم مع التركيبة السكانية لقضاء الخالص".

وتابع المصدر ان "دمج بني سعد مع الخالص واجه اعتراضات وسجالات من بعض النواب الذين طالبوا بتوسيع المقاعد في الدوائر الانتخابية لخلق تكافؤ سني- شيعي خلال الانتخابات القادمة".

وكشف مصدر نيابي في وقت سابق لوكالة شفق نيوز عن اتفاق شبه نهائي بين نواب محافظة ديالى لتقسيم المحافظة الى 4 دوائر انتخابية.



