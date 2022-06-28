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بنكين ريكاني يدعو الإطار التنسيقي إلى "طريقة تفكير جديدة"

Category: سیاسة

Date: 2022-06-28T09:48:30+0000
بنكين ريكاني يدعو الإطار التنسيقي إلى "طريقة تفكير جديدة"

شفق نيوز/ دعا عضو وفد الديمقراطي الكوردستاني المفاوض بنكين ريكاني يوم الثلاثاء، قيادات الإطار التنسيقي الشيعي إلى التفكير بـ"طريقة جديدة".

وكتب ريكاني على صفحته في موقع التدوينات القصيرة "تويتر" "الاخوة في الكتلة الاكبر (الاطار التنسيقي ) المحترمين، العراق والعراقيين جميعاً بحاجة الى التغيّر الفعلي". 

وأضاف "اني ارى بأنكم مطالبين بالتفكير والتصرف بطريقة جديدة وتحمل المسؤولية وفق منهج عادل ووطني خالص وعندها سنتحمل المسؤولية معكم، ملايين الفقراء والشباب المتطلع ينتظر".

https://twitter.com/BangenRe/status/1541712902738042880

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