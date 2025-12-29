بنكين ريكاني لشفق نيوز: الكتل السياسية تبحث مخرجاً لانتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس

شفق نيوز- بغداد

قال بنكِين ريكاني، القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الثلاثاء، إن الكتل السياسية تجري حواراً للتوصل إلى صيغة تفضي لانتخاب النائب الثاني لرئيس البرلمان.

وأضاف ريكاني لوكالة شفق نيوز، أن الحديث "ما يزال مبكراً" عن استبدال أسماء المرشحين للمنصب، لكنه أشار إلى أنه إذا تعذر حصول أي من المرشحين على العدد الأعلى من الأصوات بما يضمن الحسم، فمن الطبيعي "البحث عن حلول أخرى".

وتابع أن الجولتين الأولى والثانية لم تحسما التصويت، متوقعاً أن الجولة الثالثة قد لا تُفضي أيضاً إلى نتيجة، لافتاً إلى وجود مفاوضات يجريها الحزب الديمقراطي مع كتل سياسية أخرى لحسم المنصب.

وأكد ريكاني أن مرشح الحزب الديمقراطي "هو الأوفر حظاً" لتولي منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.

وجرت محاولات انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ضمن الجلسة الافتتاحية للدورة السادسة، بعد أن صوّت النواب في وقت سابق على انتخاب رئيس المجلس ونائبه الأول، فيما بقي منصب النائب الثاني من دون حسم.

وخاض السباق مرشحان هما شاخوان عبدالله عن الحزب الديمقراطي وريبوار كريم عن تيار الموقف. لكن جولتين من التصويت لم تنتجا فائزاً لعدم حصول أي منهما على الأغلبية المطلقة المطلوبة، إذ أظهرت الجولة الأخيرة تقدّم كريم بـ156 صوتاً مقابل 102 لعبدالله مع تسجيل 22 ورقة باطلة، ما دفع رئاسة الجلسة إلى إحالة الانتخاب إلى جولة ثالثة.

وتعقيباً على ذلك قال رئيس تحالف بدر هادي العامري، لوكالة شفق نيوز إن مجلس النواب حقق "إنجازاً كبيراً" بانتخاب رئيس البرلمان ونائبه الأول، لكنه أخفق في حسم منصب النائب الثاني لأن أياً من المرشحين لم ينل الأغلبية المطلقة المطلوبة وفق القانون والدستور.

وأضاف العامري أن الجولة الثالثة ستعقد مساء الثلاثاء.