بنسب مشاركة متفاوتة وخروق بالجملة.. المفوضية تغلق الصناديق وتنهي الانتخابات

شفق نيوز/ أعلنت مفوضية الانتخابات، يوم الاثنين، إغلاق صناديق الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات والأقضية، في المحافظات الـ15 غير المنتظمة بإقليم، وذلك وسط نسب مشاركة متفاوتة وجملة خروق انتخابية وأمنية.

وأكدت المفوضية، في نبأ عاجل، إغلاق صناديق الاقتراع عند الساعة 6:00 من مساء يوم الاثنين، في جميع المراكز الانتخابية الموزعة على 15 محافظة، باستثناء إقليم كوردستان.

وحتى منتصف النهار، أعلن رئيس مجلس المفوضين القاضي عمر أحمد، أن نسبة التصويت في الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات والاقضية بلغت 17 بالمئة فقط.

وسجلت بغداد ومحافظات ديالى وبابل وكربلاء وذي قار والديوانية والمثنى والأنبار، نسبة مشاركة ضعيفة في الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات، حتى منتصف النهار.

وكان عضو مفوضية الانتخابات الأسبق سعد الراوي، قد أشّر وجود تلكؤات في بعض محطات الاقتراع، وأخبر وكالة شفق نيوز، بأن نسبة المشاركة لن تتجاوز نسب الدورات السابقة التي تتراوح عادة ما بين 25 إلى 35٪؜.

الجانب الأمني

في السياق، اعتبر وزير الداخلية الاتحادي، عبد الأمير الشمري، مراكز الاقتراع "أهدافاً حيوية وواجب الدفاع عنها"، وذلك بعد لحظات من إغلاق صناديق الاقتراع وانتهاء عملية التصويت العام.

وقبل ذلك، أفاد مصدر أمني في النجف، بأن انفجاراً حصل قرب مركز انتخابي في قضاء الكوفة، في هجوم هو الثاني من نوعه الذي يستهدف المراكز الانتخابية، بعد هجوم بعبوات ناسفة استهدف 4 مراكز انتخابية في المحافظة.

وانطلقت، صباح يوم الاثنين، عملية التصويت في الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في العراق، حيث شرعت المراكز الانتخابية بفتح أبوابها أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وجرت يوم السبت (16 كانون الأول الجاري)، عملية الاقتراع الخاص للانتخابات المحلية الخاصة بأفراد القوات الامنية والنازحين ونزلاء السجون، وانتهت بنسبة مشاركة بلغت 67٪؜.

وأُجريت انتخابات مجالس المحافظات آخر مرة في العراق العام 2013 قبل أن يتم حلها بالمظاهرات الكبرى التي اجتاحت البلاد في شهر تشرين الأول/أكتوبر العام 2019 احتجاجاً على تردي الواقع المعيشي والخدمي، وتفشي الفساد المالي والاداري، واستشراء الفساد في مؤسسات الدولة ودوائرها.