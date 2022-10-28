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بند غير معلن يتيح للسوداني استبدال الوزير خلال ثلاثة أشهر

Category: سیاسة

Date: 2022-10-28T08:55:07+0000
بند غير معلن يتيح للسوداني استبدال الوزير خلال ثلاثة أشهر

شفق نيوز/ كشف النائب عن الإطار التنسيقي عدي عواد، يوم الجمعة، عن وجود بند اتفاق بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والكتل السياسية، يتضمن استبدال وزراء "فاشلين" في غضون ثلاثة أشهر.

وقال عواد، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك اتفاقاً بين رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وقادة الكتل السياسية على استبدال اي وزير فشل في أداء مهامة وإدارته الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تشكيل الحكومة".

وأضاف، أن "الاتفاق بين السوداني وقادة الكتل السياسية تحريري وليس شفوي، وابتداء من اليوم ولمدة ثلاثة أشهر، أي وزير خلال هذه الفترة سيفشل في عمله سيبدّل من خلال سحب الثقة عنه داخل مجلس النواب واختيار بديل عنه".

وصوت مجلس النواب العراقي، في وقت سابق من اليوم، على الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني، وذلك بعد أن صوت بالأغلبية المطلقة على برنامجه الوزاري.

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