بناءً على طلب علاوي و50 نائبا ً.. توجه برلماني لاستضافة وزير المالية بشأن ازمة الدولار

شفق نيوز/ كشف مصدر نيابي، يوم الثلاثاء، عن وجود توجه لدى رئاسة البرلمان لعقد جلسة تستضيف فيها وزير المالية علي علاوي مطلع شهر آذار المقبل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "الجلسة ستعقد بناء على طلب الوزير و50 توقيعاً من اعضاء البرلمان لمناقشة عدد من المواضيع المهمة، أهمها رفع سعر صرف الدينار امام الدولار الأمريكي وتداعياتها وتأثير تغيير سعر الصرف على الاقتصاد العراقي".

وتابع المصدر أن "رئاسة البرلمان أبلغت رؤساء الكتل النيابية بضرورة انعقاد جلسة استضافة وزير المالية في مطلع الشهر المقبل تحديدا بعد انتهاء مراسم زيارة الامام الكاظم".

وكان نائب رئيس البرلمان العراقي حاكم الزاملي طلب وبشكل رسمي، يوم 19 شباط 2022، من الادعاء العام منع وزير المالية الحالي علي عبد الامير علاوي من السفر، وذلك عقب رفض الاخير حضور الاستضافة.

يذكر أن البنك المركزي العراقي اعلن، في (19 كانون الأول 2020)، رسمياً عن تعديل سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) لتكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وفقاً للموازنة العامة للدولة للعام 2021 التي اقرها مجلس النواب.

ونتيجة لذلك، كما يرى مختصون، ارتفع التضخم السنوي في العراق بشكل كبير، لتشهد جميع أسعار المواد والسلع في السوق العراقية، ارتفاعاً كبيراً، ما أثار موجة استياء شديدة بين الأوساط الشعبية، فضلاً عن اعتراضات بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي.