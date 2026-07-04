بموجب مرسوم جمهوري.. إحالة السوداني وحكومته إلى التقاعد (وثيقة)

شفق نيوز - بغداد

أصدر رئيس الجمهورية، مرسوماً جمهورياً يقضي بإحالة رئيس مجلس الوزراء السابق محمد شياع السوداني وأعضاء كابينته الوزارية السابقة إلى التقاعد.

ووفقاً للمعلومات، فإن المرسوم لم يشمل الوزراء الذين احتفظوا بحقائبهم في التشكيلة الحكومية الحالية، ومن بينهم وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير العدل خالد شواني.

وتنشر وكالة شفق نيوز نص الصفحة الأولى من المرسوم الجمهوري رقم (24) الصادر بهذا الصدد: مرسوم جمهوري رقم (24) استناداً إلى أحكام البند (سابعاً) من المادة (73) من الدستور، والبند (أولاً) من المادة (14) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.

أولاً: يُحال رئيس وأعضاء مجلس الوزراء السابقون المدرجة أسماؤهم أدناه إلى التقاعد:

محمد شياع صبار السوداني - رئيس مجلس الوزراء.

حيان عبد الغني عبد الزهرة - نائب رئيس مجلس الوزراء - وزير النفط.

طيف سامي محمد - وزير المالية.

عبد الأمير كامل عبد الله - وزير الداخلية.

صالح مهدي مطلب - وزير الصحة.

خالد بتال نجم - وزير الصناعة والمعادن.

أثير داود سلمان - وزير التجارة.

عون ذياب عبد الله - وزير الموارد المائية.

أحمد فكاك أحمد - وزير الثقافة والسياحة والآثار.

أحمد جاسم صابر - وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

هه لو مصطفى العسكري - وزير البيئة.

بنكين عبد الله ريكاني - وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة.