بمناسبة عيد الاضحى.. الكاظمي يدعو إلى تجاوز الخلافات وتكريس روح المودة والحوار

شفق نيوز/ دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم الجمعة، الى تجاوز الخلافات السياسية بمناسبة عيد الاضحى.

وكتب الكاظمي في تهنئة نشرها على صفحته بموقع تويتر (بالعربية والكوردية) " ابارك لابناء شعب العراق العظيم (..) حلول عيد الاضحى (..) وأن تتكرس روح المودة والوئام والحوار في كل مكان".

وأضاف "استثمر هذه المناسبة ﻷاجوجه الدعوة الصادقة من أجل تجاوز الخلافات وأن تكون مصلحة شعبنا وأمنه همنا الاول والاخير من أجل ان نرى انفراجة قريبة في الوضع السياسي الحالي إلى ما فيه خير الوطن".

https://twitter.com/MAKadhimi/status/1545484385717309445