بمناسبة رمضان .. يونامي للعراقيين: الخوف والقلق بشأن المستقبل يتصاعدان وكونوا متفائلين بأيام أفضل

شفق نيوز / بينت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، يوم السبت، ان حلول شهر رمضان يأتي مع تصاعد "الخوف والقلق" بشأن المستقبل، وفيما دعت العراقيين إلى التفاؤل بأيام أفضل، طالبت بالتضامن مع "المستضعفين والنازحين والمحتاجين".

وقالت البعثة الأممية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "شهرُ رمضان المبارك هو فترةُ سلامٍ وتفكُّرٍ وصلاةٍ للمسلمين، ويحلّ الشهر المبارك هذا العام، في وقتٍ يتصاعد فيه التخوّف والقلق بشأن المستقبل في كلّ مكان".

وأضافت بعثة يونامي "فلنبقى متفائلين بأن أياماً أفضلَ تنتظرنا، وأن نركّز على الأُسرة والأصدقاء وما يجمعنا معاً. دعونا نقف أيضاً متضامنين مع المستضعفين والذين ما زالوا نازحين ومع المحتاجين".

وتمنت أُسرة الأمم المتحدة في العراق، بحسب البيان "شهرَ رمضان مفعماً بالأمان والعافية".

وبدأ اليوم في العراق، أول أيام شهر رمضان، للمسلمين السنة، بحسب ما أعلنه الوقف السني في العراق، فيما كشفت المرجعية الدينية في النجف توقعاتها بأن يكون يوم غد الأحد موعداً لبدء الشهر للمسلمين الشيعة.