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بمناسبة العيد.. "أصدقاء وأشقاء" العراق يتمنون إزدهاره وتقدمه

Category: سیاسة

Date: 2021-05-14T12:07:41+0000
بمناسبة العيد.. "أصدقاء وأشقاء" العراق يتمنون إزدهاره وتقدمه

شفق نيوز / تبادل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الجمعة، التهاني والتمنيات والتبريكات، مع عدد من زعماء الدول "الصديقة والشقيقة"، بمناسبة عيد الفطر، أعربوا خلالها عن أمنياتهم بإزدهار وتقدم العراق.

الكاظمي، وبحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، هو الآخر تمنى لزعماء تلك الدول بـ"دوام الأمن والاستقرار والرفاه"، و "استمرار العلاقات المتميزة بين الشعب العراقي وشعوب المنطقة كافة".

وكان رئيس الوزراء قد تبادل التهاني مع (ملوك السعودية والأردن والبحرين، وأميري الكويت وقطر، فضلا عن الرئيسين المصري والتركي، ورئيس الوزراء الكويتي، وفقا للبيان.

وخلال التهاني، عبّر قادة الدول "الشقيقة والصديقة" عن تمنياتهم الصادقة للشعب العراقي بـ"اليُمن والرخاء، وأن تنعم كل الشعوب في المنطقة بالأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، وأن تتجاوز التحديات عبر التواصل الإنساني، وتدعيم السلام، وتوثيق عُرى الصداقة والشراكة لما فيه مصلحة الجميع".

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