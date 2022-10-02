بمناسبة العيد الوطني.. العراق يعرض وثائق نادرة من أرشيف عصبة الأمم 

شفق نيوز/ عرضت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، وثائق نادرة من أرشيف عصبة الأمم المتحدة تعود للعام 1932، وذلك بمناسبة العيد الوطني للبلاد الذي يصادف غداً.

وقالت الوزارة، في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، "بمناسبة العيد الوطنيّ لجُمهُوريَّة العراق، نعرض وثائق نادرة من أرشيف عصبة الأمم في جنيف، بشأن هذا اليوم التأريخيّ".

ووافقت الجمعيّة العامّة لعصبة الأمم يوم 3 تشرين الأول 1932، على قبول العراق عضواً في عصبة الأمم بناءً على طلب الانضمام المُقدم من المملكة العراقيَّة آنذاك بتوقيع رئيس الوزراء الأسبق نوري باشا السعيد، بتاريخ 12 تموز 1932، ليصبح العراق أول دولة عربيَّة تنضم إلى هذه المُنظمة الدوليَّة آنذاك.

وتشير وثائق الجمعيّة العامّة لعصبة الأمم إلى أنَّ قبول إنضمام العراق إليها جاء بعد أن اكتسب العراق مُقومات الدولة والتي تتمثل بالاعتراف الدوليّ، ووجود حكومة مُستقلة قادرة على أنَّ تسيّر أمور الدولة وإدارتها بصورة مُنتظمة وحفظ وحدتها واستقلالها وحفظ الأمن في كل انحائها، وللدولة مصادر ماليّة كافيّة لسد نفقاتها الحكوميّة ولديها قوانيّن وتنظيم قضائيّ وحدود ثابتة وتعهد العراق باحترام التزاماته الدوليَّة.

وكان العراق أول دولة انضمت إلى عصبة الأمم بمُوجب المادة (22) من عهد عصبة الأمم الخاصة بالولاية والانتداب، بعد أن أصبح مؤهلاً للخروج من حالة الانتداب البريطانيّ الذي وضع فيها بعد انهيار الدولة العثمانيّة.