بمقاطعة البارتي.. مجلس كركوك ينتخب محافظاً جديداً وفق اتفاق "فندق الرشيد"

شفق نيوز- كركوك

صوت مجلس محافظة كركوك، مساء الخميس، على محمد سمعان محافظا جديداً، طبقاً لاتفاق "تدوير المنصب" الذي جرى في "فندق الرشيد"، وذلك وسط مقاطعة من أعضاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن 14 عضواً حضروا جلسة انتخاب المحافظ الجديد وهو من المكون التركماني، في حين قاطع الجلسة الحزب الديمقراطي الكوردستاني فقط.

وحسم مجلس محافظة كركوك، يوم الخميس، ملف تنصيب أول محافظ تركماني لمحافظة كركوك، في إطار اتفاق سياسي قائم على مبدأ تداول السلطة بين مكونات المحافظة، وفق مخرجات اتفاق "فندق الرشيد" الأمر الذي رفضه الحزب الديمقراطي الكوردستاني، واعتبر ما جرى اليوم "غير شرعي" وتم خارج إرادة أهالي المحافظة.

وتعود جذور الأزمة الحالية في كركوك إلى جلسة خاصة عقدت في فندق الرشيد ببغداد يوم 10 آب اغسطس 2024، حين انتخب أكثر من نصب اعضاء مجلس المحافظة، ريبوار طه محافظاً ومحمد إبراهيم الحافظ رئيساً للمجلس، وسط مقاطعة من الحزب الديمقراطي الكوردستاني والتركمان وعدد من الأعضاء العرب، ما جعل الإدارة المحلية الجديدة موضع خلاف مستمر منذ تشكيلها.

واليوم عاد الملف إلى الواجهة مع حديث عن تفعيل تعهد سابق باستقالة طه بعد عامين من توليه المنصب، ضمن تفاهم سياسي على تدوير المنصب يقضي بتولي شخصية تركمانية المحافظة وهو حدث أول من نوعه، في وقت لا تزال فيه الروايات متضاربة، إذ قال عضو مجلس المحافظة رعد الصالح لشفق نيوز إن الاستقالة قُدمت خطياً منذ البداية ضمن الاتفاق السياسي، في حين أكد المكتب الإعلامي للمحافظ، أن ريبوار طه ما يزال يمارس مهامه رسمياً ولم يقدم حتى الآن كتاب استقالة إلى مجلس المحافظة.