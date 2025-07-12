بمشاركة 50 نائباً.. الإعلان عن انطلاق كتلة "الإعمار والتنمية" في البرلمان العراقي

شفق نيوز- بغداد

أعلن عضو مجلس النواب العراقي فراس المسلماوي، يوم السبت، انطلاق كتلة نيابية تحت مسمى "الإعمار والتنمية"، داخل البرلمان، فيما أشار إلى مشاركة 50 نائباً فيها.

وقال المسلماوي، في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الكتلة تحمل بروايتها مشروع لإعادة بناء الدولة العراقية وبناء نظام سياسي ناضج بوصفها مشروع وطني جديد، وتؤمن أن المرحلة المقبلة بالاستقرار وتقديم الخدمات ونهوض بالعراق يبداً بإعمار حقيقي وتنمية عادلة توزيع الثروات".

وأضاف أن "الكتلة تؤمن أن الإعمار ليس مصطلح فني أو عنوان انتخابي انما يعيد البناء ويعيد للهيبة للمؤسسات وبناء اللبنى التحتية، كما تهدف إلى تشريع قوانين داعمة التنمية والبنى التحتية في جميع المحافظات وصياغة تشريعات اقتصادية تعيد التوازن للقطاعات الاقتصادية والصناعية وتفعيل الدور الرقابي والمسؤولة في متابعة اداء الحكومي ومتابعة الفساد وحماية المال العام وتعزيز الاستقرار التشريعي والسياسي في مجلس النواب وتمثيل الصوت الوطني المعتدل القائم على الحلول ومسار الدولة وإسناد الحكومة في الخطوات الإصلاحية".