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بمشاركة وفد حكومة الإقليم .. البرلمان يعقد اجتماعا خارج مبناه قبيل إنعقاد الجلسة

Category: سیاسة

Date: 2021-03-28T11:22:33+0000
بمشاركة وفد حكومة الإقليم .. البرلمان يعقد اجتماعا خارج مبناه قبيل إنعقاد الجلسة

شفق نيوز/ عقدت هيئة رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل ووفد حكومة إقليم كوردستان واللجنة المالية النيابية يوم الأحد اجتماعا خارج مبنى مجلس النواب لمناقشة النقاط المختلف عليها بغية حسمها والمضي والمضي بالتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 في الجلسة المسائية.

وقال مصدر برلماني مطلع لوكالة شفق نيوز، إن الاجتماع انعقد في دار الضيافة لمجلس الوزراء.

وحسب المصدر سيكون هناك اجتماع آخر يعقد بمبنى البرلمان بين اللجنة المالية ورؤساء الكتل السياسية لحسم موقف الكتل قبل انعقاد الجلسة والتصويت على قانون الموازنة.

من جهتها قالت هيئة الرئاسة في بيان اليوم إن نقاشات الكتل والقوى السياسية 

مع الحكومة ووزاراتها المعنية مستمرة حول مشروع  قانون الموازنة.

و قررت رئاسة المجلس ان تكون جلسة التصويت على القانون  اليوم الأحد في الساعة السابعة مساء بعدما كان من المقرر عقدها في الثالثة من بعد الظهر.

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