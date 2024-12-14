بمشاركة العراق ..انعقاد اجتماعات العقبة حول سوريا

شفق نيوز/ انطلقت، اليوم السبت، اجتماعات العقبة حول سوريا في الأردن، بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين.

وضمّ الاجتماع وزراء خارجية كل من: مصر، والأردن، والسعودية، ولبنان، إلى جانب استضافة وزراء خارجية قطر، والإمارات، والبحرين.

كما يحضر الاجتماعات وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، ووزير خارجية تركيا، والممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إضافة إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.

وستركز المناقشات على التطورات في سوريا وانعكاساتها على المنطقة، نظرًا لأهمية الدول المشاركة في هذا الملف باعتبارها أطرافًا مؤثرة ومُتأثرة بالوضع السوري، حسبما اعلنته في بيان وزارة الخارجية العراقية.