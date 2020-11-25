بمشاركة مسؤولين وأكثر من 700 شخصية.. "تشاتام هاوس" تحتضن مؤتمراً عن العراق

شفق نيوز/ بمبادرة من (مشروع مبادرة العراق) الذي يترأسه ريناد منصور، عقد المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) ومقره لندن، من 23-25 تشرين الثاني (نوفمبر) مؤتمرا افتراضيا، عبر تطبيق زووم، عن العراق تحت عنوان: (العراق: التعامل مع الإصلاحات والوضع الراهن والانهيار).

وشارك في المؤتمر نائب رئيس الوزراء العراقي ووزير المالية علي علاوي ونائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني ومستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي ووزير الثقافة والآثار حسن ناظم ورئيسة الهيئة الوطنية للإستثمار سهى النجار ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد كويلي وكبير مستشاري رئيس الوزراء فنر حداد ونخبة من الخبراء والاقتصاديين والأكاديميين والسفراء وأكثر من 700 شخصية من مختلف انحاء العالم.

أدار الجلسات: ريناد منصور، لينا الخطيب، مايا جبيلي، اليانور روبسون، جين عراف.

وعلى مدى ثلاثة ايام متتالية، وبواقع ثمان جلسات، بحث المؤتمرون الأزمات التي تعصف بالعراق وسبل تجاوزها، ومستقبل العراق في المنطقة، وآفاق إصلاح القطاع الأمني والمنظومة الأقتصادية المترهلة، وطبيعة الاشكالات بين بغداد واربيل وسبل معالجتها، وكيفية تمكين الشباب العراقي من اجل رسم معالم مستقبل البلاد، واهمية التراث الثقافي في عملية بناء الدولة العراقية.

تخللت الحوارات تفاعلا متميزا من المشاركين عبر تقديم الأسئلة والمداخلات.