بمشاركة "أطراف سياسية".. "بارونات القمار" يضغطون على وزير الداخلية لإيقاف حملة اغلاق "التلة خانات"

شفق نيوز/ كشفت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء، عن قيام "بارونات" صالات القمار باستخدام نفوذهم للضغط على وزير الداخلية لإيقاف حملة الإغلاق التي تنفذها الوزارة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "اطرافاً سياسية تضغط على وزير الداخلية، لوقف الحملة الخاصة لإغلاق صالات القمار التلة خانات وبيع الكحول في المطاعم خاصة وبالتحديد في منطقة الكرادة، بدفع من بارونات القمار والتلخانات".

وأضاف المصدر؛ أنه في الوقت نفسه قام سكان منطقة الكرادة بوضع لافتات لمطالبة الوزير باستمرار الحملة وإبعاد محال الكحول والقاعات الخاصة خارج المناطق السكنية.

وتنفذ وزارة الداخلية العراقية حملة كبيرة لإغلاق صالات القمار والنوادي غير المرخصة، أسفرت عن إغلاق العشرات من هذه الصالات في العاصمة بغداد.