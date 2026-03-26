بمشاركة العراق.. الكشف عن حراك تركي لإعادة الاستقرار للمنطقة

شفق نيوز- بغداد

كشفت القيادي في تحالف أبشر ياعراق، نسيم عبد الله، يوم الخميس، عن بدء حراك دولي لتأسيس مشروع أمني إقليمي تقوده تركيا لاعادة الاستقرار في المنطقة وانهاء الحرب بين أميركا - إسرائيل وإيران.

وقال عبد الله لوكالة شفق نيوز، إنه "بحسب المعلومات الواردة، فإن حراكا دوليا بدأ لمشروع اتفاق أمني اقليمي تقوده تركيا بمشاركة العراق ودول المنطقة، لإنهاء الحرب وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة".

وأضاف أن "ذلك من خلال اقناع ايران، وتقديم الضمانات الدولية لها، لتنفيذ أبرز مطالبها، مثل انهاء الحصار وما يخص برنامجها النووي وغيرها من المطالب، وأن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد بدأ حراكه باتجاه دول المنطقة لتنفيذ الاتفاق الأمني وانهاء الصراع العسكري".

وأشار: اعتقد ان مشروع الاتفاق الأمني جاء بطلب أميركي - إسرائيلي لايجاد مسوغ لانهاء الحرب والخروج منها، لافتا إلى أن "المشروع يعد واحدا من مجموعة مبادرات تقودها بعض الدول الفاعلة في المنطقة مثل مبادرة باكستان ومبادرات أخرى، للعودة الى طاولة الحوار".

وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ 28 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ سلسلة من الغارات على أهداف داخل إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، فيما ردّت طهران بهجمات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أميركية في عدد من دول المنطقة، متوعدة برد "غير مسبوق".