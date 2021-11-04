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بمشاركة البيشمركة.. مباحثات جديدة لـ"انهاء" وجود قوات التحالف الدولي القتالية في العراق

Category: سیاسة

Date: 2021-11-04T09:20:27+0000
بمشاركة البيشمركة.. مباحثات جديدة لـ"انهاء" وجود قوات التحالف الدولي القتالية في العراق

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، يوم الخميس، عن عقد مباحثات جديدة مع القيادات العسكرية الامريكية لانهاء وجود قوات التحالف الدولي القتالية في العراق.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي استضاف اليوم، اجتماعاً بين اللجنة الفنية العسكرية العراقية برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الاول الركن عبد الأمير الشمري ونظيرتها في قوات التحالف برئاسة قائد قوات عمليات العزم الصلب في العراق اللواء جون برينان، وبحضور نائبه العميد ريتشارد بيل (المملكة المتحدة) ومدير الادارة المشتركة بين الوكالات والبيئة المدنية العميد فنسنت كوست (فرنسا).

وأوضح البيان، أنه تم، ضمن اطار المباحثات الفنية الامنية، مواصلة نقاش الخطط التي من شأنها الوصول الى المرحلة التي لا يوجد فيها قوات تحالف دولي عاملة في العراق بدورٍ قتالي.

واشار البيان إلى أن معاون رئيس اركان الجيش العراقي وقادة الاسلحة ( البرية - الجوية - الدفاع الجوي - طيران الجيش - القوة البحرية ) ومدير الاستخبارات العسكرية وممثل وزارة البشمركة قدموا ايجازاً عن عملياتهم وخططهم للعمل مع قوات التحالف بعد انتقاله الى دور المشورة والمساعدة والتمكين .

وأشارت الأطراف الى عملية اجلاء أكثر من ٢١٠٠ شحنة من المعدات العسكرية من العراق، ضمن إطار الانتقال المستمر للعلاقة الأمنية مع قوات التحالف الى الدور الاستشاري وغير القتالي. 

كما أكدت الأطراف مجدداً على التزامها بالشراكة المستمرة بين القوات الامنية العراقية والتحالف، وحددت بشكل اوضح كيفية قيام التحالف بمواصلة دعم القوات الامنية العراقية عبر دوره في المشورة والمساعدة والتمكين، واتفقت على اعادة تقييم التقدم الحاصل في علاقتهم بشكل فصلي.

كما أشارت الأطراف الى التحويل الناجح لملكية المعدات الى الجانب العراقي خلال الاشهر الماضية، والتي شملت أكثر من ١٨٠٠ ما بين عجلات مدرعة مسلحة ورافعات وصهاريج مياه وعجلات اخرى، والتي ساهمت في زيادة قدرة القوات الأمنية العراقية على التنقل وتمكنها من حماية المواطنين العراقيين من داعش.

واكدت الحكومة العراقية التزامها مجدداً بحماية افراد التحالف الدولي الذين يقدمون المشورة والمساعدة والتمكين للقوات الأمنية العراقية، مشيرة إلى أن افراد التحالف موجودون بدعوة من العراق وفقاً للسيادة العراقية والقوانين والاعراف الدولية.

 كما اتفقت الأطراف، وفق البيان، على الاستمرار بعقد جلساتهم المنتظمة عن طريق الاجتماعات المستقبلية مع مجموعة التنسيق الأمني العراقية لغرض استكمال مناقشة الخطوات المتبقية للانتهاء من انتقال قوات التحالف إلى الدور غير القتالي بحلول الوقت المحدد له في نهاية هذا العام.

 

 

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