بمرور 20 عاما.. القيادة الامريكية تستذكر انطلاق حرب العراق وتحصي عدد قتلاها

شفق نيوز / استذكرت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين، ذكرى انطلاق حرب العراق عام 2003، وفيما بينت أن عدد قتلاها في الحرب قارب نحو 5000 مقاتل، اكدت أن قواتها تخدم حالياً في العراق بدعوة من بغداد.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل "إريك" كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية في بيان بذكرى عملية حرية العراق ورد لوكالة شفق نيوز إن "اليوم ، بعد 20 عامًا من بدء عملية حرية العراق، نحيي ذكرى جميع الجنود الذين قاتلوا خلال عملية حرية العراق، ونحترم ذكريات وإرث 4418 جنديًا أمريكيًا قتلوا في تلك الحرب ونرتقي بالعائلات التي تركوها وراءهم".

وأضاف البيان "يخدم أعضاء القوات المركزية الأمريكية الآن في العراق كجزء من قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب بدعوة من حكومة العراق"، مبينا أن "القوات الأمريكية وشركاء التحالف تعمل الآن في تقديم المشورة والمساعدة والتمكين في ذلك البلد".

وأشاد الجنرال كوريلا بـ"جهود شركائنا القوات الأمن العراقية وهم يواصلون بناء القدرات والقدرات في محاربة (داعش)".

ويصادف هذا اليوم انطلاق العمليات العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة لإسقاط نظام صدام حسين في عام 2003، والتي انتهت بسقوطه في يوم 9 نيسان من العام نفسه.