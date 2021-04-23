بمتابعة الكاظمي.. جولة مباحثات إيرانية-سعودية جديدة في بغداد

شفق نيوز/ قال سفير إيراني سابق، إن الجولة الثانية من المباحثات السعودية - الإيرانية ستعقد خلال الأيام المقبلة، وبمتابعة شخصية من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

ونقل موقع "اعتماد أونلاين" الإيراني عن السفير الذي لم يذكر اسمه قوله، إن "دراسة المزاعم السعودية لدعم إيران للحوثيين، والأوضاع في لبنان والعراق وسوريا والبحرين وتدخل الرياض في المفاوضات النووية ستكون من أهم المحاور على جدول أعمال الاجتماع".

وأضاف: "الخلافات بين البلدين ليست قليلة، ونحن بحاجة إلى الكثير من الوقت لدراسة تلك الخلافات وإيجاد حل موضوعي لها".

وحول دور الصين في تنظيم اللقاء السابق بين البلدين، أشار الدبلوماسي الإيراني إلى أنه "لم يكن للصين أي دور لترتيب اللقاءات، وقد تمت بطلب ومتابعة رئيس الوزراء العراقي".

ووفق تقارير صحفية فإن "مطلع الشهر الجاري شهد اجتماعا سريا بين مسؤولين أمنيين ودبلوماسيين من الرياض وطهران في العاصمة بغداد، وكان بداية مفاوضات جدية بين البلدين".

وانعقد الاجتماع في أجواء سرية بتحضيرات أعدها مكتب الكاظمي حصرا، دون تدخل أي طرف عراقي آخر، وفق التقارير.