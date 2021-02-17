بلينكن يهاتف الكاظمي ويشجعه على مواصلة العمل مع كوردستان للتصدي للمتطرفين

شفق نيوز/ أجرى وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، مكالمة هاتفية مساء أمس الثلاثاء مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ووفقا لبيان صادر عن الخارجية الأمريكية فإن بلينكن أعرب خلال الاتصال الهاتفي عن استيائه من الهجمات الصاروخية المتعددة التي استهدفت مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وشجّع وزير الخارجية الأمريكي خلال الاتصال الكاظمي على مواصلة العمل عن كثب مع حكومة إقليم كوردستان العراق للتصدي للمتطرفين.

كما بحث الجانبان الجهود الجارية لتحديد ومحاسبة الجماعات المسؤولة عن الهجمات التي وقعت الاثنين الماضي.

كما أعرب الوزير الأمريكي عن تعازيه وتعاطفه مع الضحايا الذين سقطوا خلال هذه الهجمات.

وتعرضت مدينة أربيل مساء أمس الأول الأثنين 15 من شهر شباط الجاري إلى قصف بصواريخ الكاتيوشا استهدف المطار الدولي وعددا من الأحياء السكنية وسقط على اثره ضحية ومجموعة من الجرحى.

وقد أثار القصف تنديدا واسعا من قبل حكومتي إقليم كوردستان والعراق اضافة الى أمريكا وبريطانيا ودول الخليج وتركيا وإيران والمنظمات الدولية والعربية معتبرين إياه محاولة لزعزعة الأمن في البلاد.

وأعلنت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان يوم الثلاثاء أن القصف الصاروخي الذي استهدف مطار أربيل الدولي أول أمس الاثنين هو مشابه للهجوم الذي وقع العام الماضي.

وقالت الوزارة في بيان انه من اللافت أن الهجوم "نُفذ بنفس الآلية والأسلوب والسلوك الذي اُستخدم في الهجوم السابق على مطار أربيل الدولي، فيما لا تزال التحقيقات متواصلة للكشف عن مرتكبي الهجوم"، مؤكدا أن "جميع المتورطين في الهجوم، سيتم فضحهم وسينالون جزاءهم العادل".

ودعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم أمس الثلاثاء مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بأن تأخذ مخاطر هذا الهجوم على محمل الجد، وأن تعملا على إنهاء المخاطر التي تشكل تهديدا على أرض إقليم كوردستان عن طريق مساعدة الحكومة العراقية في تنفيذ الدستور العراقي وخاصة المادة 140.