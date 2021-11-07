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بلينكن يعرب عن "غضبه" و"قلقه" من محاولة اغتيال الكاظمي

Category: سیاسة

Date: 2021-11-07T16:44:26+0000
بلينكن يعرب عن "غضبه" و"قلقه" من محاولة اغتيال الكاظمي

شفق نيوز/ تلقّى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي اليد أنتوني بلينكن، أعرب فيه عن "غضبه" و"قلقه" محاولة اغتيال الكاظمي.

وبحسب بيان لمكتب الكاظمي، فإن بلينكن وصف محاولة اغتيال الكاظمي "بالاعتداء الجبان، الذي عدّه اعتداءً على العراق وسيادته، وليس على رئيس الحكومة فحسب".

وأعرب بلينكن- بحسب البيان- عن "تقدير الولايات المتحدة الأمريكية العالي للنهج القيادي للكاظمي، وشجاعته في مواجهة التحديات الصعبة التي تواجه البلد، وتهدد أمنه واستقراره".

من جانبه أكد "رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الأمريكي حرصهما على الالتزام بتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يخدم مصالح شعبيهما".

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