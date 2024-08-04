بلينكن يستعين بالسوداني والأخير يرد: منع التصعيد مرهون بما يحدث في غزة ولبنان

شفق نيوز/ اكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الاحد، ان منع التصعيد مرهون بما يحدث في غزة ولبنان.

وذكر بيان لمكتب السوداني ان ذلك جاء في اتصال هاتفي تلقاه رئيس الوزراء العراقي من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، جرى خلاله بحث آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، ودور العراق في تدعيم السلم والاستقرار الدوليين، ومنع الأحداث الراهنة من المضيّ في مسار التصعيد.

وبحسب البيان؛ أكد السوداني للوزير بلينكن، أن منع التصعيد في المنطقة مرهون فقط بإيقاف العدوان على غزّة، ومنع توسّعه إلى لبنان، وردع ولجم نتنياهو وحكومته، ومنع سلطات الاحتلال الصهيوني من الاعتداء على دول المنطقة، وإنهاء خروقاته المتكررة للقانون الدولي وسيادة الدول، ومحاولاته نشر الصراع وتوسعة نطاق الأزمات.

من جانبه أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن رغبة الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية بأن يؤدي العراق دوراً في ضبط الأوضاع بالمنطقة، والحيلولة دون حدوث تصعيد من مختلف الأطراف، وذلك استمراراً لجهود العراق في دعم استقرار المنطقة والسلم الإقليمي.