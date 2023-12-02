بلينكن يدعو السوداني إلى حماية الأمريكيين في العراق

شفق نيوز/ قالت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن حث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على حماية الأمريكيين في البلاد.

وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان، أن بلينكن تحدث مع رئيس الوزراء العراقي يوم الجمعة، مضيفة أن "بلينكن دعا الحكومة العراقية إلى الوفاء بالتزاماتها بحماية جميع المنشآت التي يوجد بها أمريكيون".

ودعا بلينكن كذلك إلى "ملاحقة المسؤولين عن الهجمات على الأميركيين في العراق"، وفق البيان الذي أوضح أن الطرفين ناقشا الحرب بين إسرائيل وحماس والوضع الإنساني في غزة، والحاجة إلى منع الصراع من الانتشار.

وتأتي هذه الدعوة بعد سلسلة من الهجمات على القوات الأمريكية في العراق، والتي ألقى المسؤولون الأمريكيون باللوم فيها على الجماعات المتحالفة مع إيران.