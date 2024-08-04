بلينكن يبلغ السوداني رسالة شديدة اللهجة: اي تصعيد من الفصائل سيكون ردنا "أقسى" مما سبق

شفق نيوز/ كشفت مصادر عراقية مطلعة، اليوم الأحد، عن نقل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، رسالة شديدة اللهجة الى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، من الإدارة الامريكية.

وقالت المصادر، لوكالة شفق نيوز، ان "بلينكن نقل للسوداني رسالة شديدة اللهجة من الإدارة الامريكية بشان نية الفصائل المسلحة الموالية لإيران التصعيد ضد القوات الامريكية في العراق والمنطقة، حيث أبلغ وزير الخارجية الأمريكي بان الإدارة الأمريكية مستعدة لفعل أي شيء لحماية قواتها ومصالحها، وأن اي تصعيد من قبل تلك الفصائل سيكون الرد عليهم أقسى من المرات الماضية".

وأضافت ان "السوداني ابلغ وزير الخارجية الأمريكي بانه يعمل جاهدا على منع أي تصعيد جديد في العراق ما بين الفصائل والامريكان خلال المرحلة المقبلة، مقابل ذلك طلب ضمانات أمريكية بعدم تكرار أي هجمات جديدة ضد عناصر هيئة الحشد الشعبي والفصائل المنضوية بهذه الهيئة، من أجل استمرار سيطرة على التهدئة بين الطرفين".

وبحسب مكتب السوداني؛ أن الاخير تلقى في وقت سابق من اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، جرى خلاله بحث آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، ودور العراق في تدعيم السلم والاستقرار الدوليين، ومنع الأحداث الراهنة من المضيّ في مسار التصعيد.