بلينكن للرئيس العراقي: مهمة هزيمة داعش لم تنته ولكنها تتحول إلى مرحلة جديدة

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن مهمة هزيمة تنظيم داعش بالعراق تعتمد على قدرات القوات العراقية.

وذكرت الخارجية الأمريكية أن بلينكن أجرى اتصالا مع الرئيس العراقي وأكد التزام واشنطن طويل الأمد بعراق قوي ومستقر ومزدهر.

وأكد بلينكن أن مهمة هزيمة تنظيم داعش بالعراق لم تنته وتتحول إلى مرحلة جديدة، كما تعتمد على قدرات القوات العراقية.

واتفق العراق والولايات المتحدة في ختام جولة الحوار الاستراتيجي، على انسحاب جميع القوات الأمريكية المقاتلة من العراق بحلول نهاية العام الحالي 2021.

واتفق الوفدان، بعد استكمال مباحثات الفرق الفنية الأخيرة، على أن العلاقة الأمنية بين البلدين "ستنتقل بالكامل إلى المشورة والتدريب والتعاون الاستخباري، ولن يكون هناك أي وجود لقوات قتالية أمريكية في العراق بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021"، وفق الاتفاق.

ومنذ 2014، تقود واشنطن تحالفا دوليا لمكافحة "داعش"، الذي استحوذ على ثلث مساحة العراق آنذاك، حيث ينتشر نحو 3000 جندي للتحالف، بينهم 2500 أمريكي.

وفي 5 يناير/ كانون الثاني 2020، صوّت البرلمان العراقي لصالح قرار يطالب بإخراج القوات الأجنبية، بما فيها الأمريكية، من البلاد، وذلك بعد يومين من ضربة جوية أمريكية أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس.

وتضغط قوى سياسية مقربة من طهران باتجاه مغادرة القوات الأمريكية للبلاد. كما تتعرض المصالح الأمريكية لهجمات متكررة في العراق؛ تتهم واشنطن فصائل شيعية مرتبطة بطهران بالوقوف وراء تلك الهجمات.