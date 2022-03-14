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بلينكن: سنرد على قصف اربيل بشكل مباشر على طهران أو على وكلائها في العراق

Category: سیاسة

Date: 2022-03-14T19:50:23+0000
بلينكن: سنرد على قصف اربيل بشكل مباشر على طهران أو على وكلائها في العراق

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع يوم الاثنين، عن إبلاغ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن واشنطن لن تقف متفرجة  تجاه تهديد وضرب حلفائها في إقليم كوردستان. 

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "وزير خارجية الولايات المتحدة أبلغ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اثناء اتصال هاتفي أجراه بلينكن بعد تعرض اربيل للقصف الايراني؛ ان الولايات المتحدة الأمريكية، سيكون لها موقف من الهجوم الإيراني على أربيل، من خلال الرد المباشر على طهران أو على وكلائها في العراق والمنطقة".

وتعرضت أربيل عاصمة إقليم كوردستان، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، إلى هجوم بـ 12 صاروخاً باليستياً "بعيدة المدى"، انطلقت من خارج الحدود العراقية، وسقطت في محيط القنصلية الأمريكية ومحطة كوردستان 24 بمصيف صلاح الدين، ما أسفر عن أضرار مادية في المباني والمنازل.

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