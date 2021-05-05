بلجيكا ترسل بعثة جديدة الى العراق لتحديد مصير أُسر وأطفال داعش

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية يوم الأربعاء أن الوزير فؤاد حسين تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيرته البلجيكية صوفي ويلمز.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الجانبين بحثا ضرورة تعزيز العلاقات الثنائيّة، والارتقاء بها إلى ما يُلبّي طموح الشعبين الصديقين.

ودعا حسين إلى أهمّية استمرار الدعم إلى حين القضاء على الفكر الذي أنتج هذه الجماعات الإرهابيّة.

وأكّد الوزير على أهمّية تعزيز العمل، وتوحيد الجُهُود الدوليّة لإيجاد حلٍّ سياسيّ للأزمة في سوريا،لتأثيرها المُباشِر في الأمن، والاستقرار الإقليميّ، وينعكسُ ذلك على أمن وأستقرار العراق.داعياً إلى معالجة الوضع الإنسانيّ للعائلات في مُخيَّم الهول في سوريا، ومنع تنظيم داعش من اختراق مُخيّمات النازحين، ونشر فكره الإرهابيّ، وإعادة تنظيم صُفوفه.

وجرت أيضاً مناقشة قرار الحكومة العراقية إجراء إنتخابات حُرَّة ونزيهة، موضِحاً:إنَّ العراق بعث رسالة إلى مجلس الأمن لتقديم الدعم وإرسال المراقبين لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

كما بحث الوزيران عدد من القضايا الإقليميّة والدوليّة التي تحظى بالاهتمام المشترك، مع التأكيد على ضرورة العمل من أجل خفض التوتر وتحقيق التهدئة في المنطقة، وتجنُّب التصعيد الذي لن يخدم أيّ طرف.

وتطرّق الوزير إلى أهمّية تضافر الجُهُود في مُواجَهة تداعيات الجائحة الفايروسيّة؛ لما تُمثّله من تحدٍّ عالميّ أثّر سلباً في عُمُوم مجالات الحياة، وتحسُّن الوضع العالميّ مع اكتشاف اللقاح؛ مما أدّى إلى تحسُّن أسعار النفط.

من جانبها وزيرة الخارجيَّة أشارت إلى قرار الحكومة البلجيكية بإرسالِ بعثة جديدة الى العراق لتحديد مصير عائلات وأطفال داعش، موجهة الدعوة إلى نظيرها العراقي لزيارة بلجيكا.