بلاسخارت تعلن دعم السوداني في وضع العراق مسرحا للحوار والإستثمار

شفق نيوز/ اعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق، جنين هينيس-بلاسخارت ، يوم الثلاثاء، دعم جهود رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في رعاية الحوار في دعم الاستقرار بالمنطقة.

وقالت بلاسخارت في كلمة لها خلال مؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة الذي عقد في العاصمة الأردنية عمّان، إن الكثير من التحديات لا تعرف الحدود. والموارد الطبيعية والأوبئة والفساد والمناخ وانعدام الأمن والطاقة والتغذية تحتاج هذه التحديات للتعاضد فيما بيننا".

واستطردت القول "ادعم دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في العراق وضع مسرح للحوار والاستثمار في المنطقة"، مؤكدة دعم الحكومة العراقية في تنفيذ برنامجها.