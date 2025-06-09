بلا تفاصيل أو نتائج.. الشرع يلتقي "مبعوث السوداني"

شفق نيوز/ استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الاثنين، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى دمشق، عزت الشابندر، في أحدث خطوة ضمن مسار الانفتاح المتصاعد بين بغداد ودمشق بعد التغيرات السياسية الأخيرة في سوريا.

وأفادت رئاسة الجمهورية السورية عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس"، بأن الرئيس الشرع استقبل الشابندر في قصر الشعب الرئاسي غربي العاصمة دمشق، دون أن تكشف عن تفاصيل إضافية بشأن فحوى اللقاء.

ولم يصدر عن العراق أي تعليق على اللقاء.

وسبق أن جمع الشرع مع السوداني بوساطة من دولة قطر، في منتصف أبريل/نيسان الماضي.

وأكد بيان الرئاسة السورية حينها أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين سوريا والعراق في إطار حرص الجانبين على إعادة تفعيل مسارات التعاون العربي المشترك، والتأكيد على عمق الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

وبعد 10 أيام من ذلك اللقاء، وصل وفد عراقي يقوده رئيس المخابرات حميد الشطري العاصمة دمشق للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، ولبحث التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين، وفق بيان لرئاسة الوزراء العراقية.

يأتي هذا اللقاء في سياق التحركات الدبلوماسية المتسارعة بين العراق وسوريا، لا سيما بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد أواخر عام 2024، الذي أنهى أكثر من ستة عقود من حكم حزب البعث و53 عاماً من حكم عائلة الأسد، في أعقاب سيطرة فصائل سورية على البلاد في ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه.

ورغم العزلة التي واجهها النظام السوري في السنوات الماضية، كانت بغداد من بين العواصم القليلة التي أبقت على مستوى معين من التواصل مع دمشق، لا سيما في ظل المصالح الأمنية المشتركة على الحدود.

في الأول من نيسان/ أبريل الماضي، أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أول اتصال هاتفي مع الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، أكد خلاله وقوف العراق إلى جانب خيارات الشعب السوري، ورفضه للتوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية.

وفي تصريحات سابقة، أعلن السوداني استعداد بغداد للتعاون مع دمشق في ملفات تأمين الحدود المشتركة وعودة اللاجئين السوريين، مؤكداً رغبة بلاده في تقديم الدعم إلى سوريا خلال المرحلة الانتقالية.

وفي منتصف آذار/ مارس الماضي، أجرى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني زيارة رسمية إلى العراق، حيث التقى السوداني ونظيره العراقي فؤاد حسين، وشارك في القمة العربية التي استضافتها بغداد في أيار/ مايو الماضي.

من جانبه، شدد وزير الخارجية العراقي في 14 شباط/ فبراير الماضي على أن "العراق ليس لديه تحفظات أو شروط للتعامل مع القيادة السورية الجديدة"، مشيراً إلى أن "القرار النهائي بيد الشعب السوري"، في ما عُدَّ موقفاً داعماً لسيادة القرار السوري.