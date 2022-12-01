بلاسخارت والسفير الإيراني يبحثان استقرار العراق ودعم السوداني

شفق نيوز / بحثت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنین هنیس بلاسخارت، والسفير الإيراني لدى بغداد، محمد كاظم آل صادق، یوم الخميس، سبل استقرار وأمن العراق والمنطقة، ودعم حكومة محمد شياع السوداني.

وناقش الجانبان، بحسب بيان أوردته وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا)، آخر المستجدات وسبل دعم الحكومة العراقية، واستقرار البلاد وأمنها، فيما رحبا بـ"جهود بغداد المستمرة لتوسيع المباحثات الإقليمية".

وأشارت بلاسخارت، خلال اللقاء، إلى ما وصفته بـ"الدور الإيجابي" للتعاون بين العراق وإيران، في تعزيز الاستقرار الإقليمي"، مشددة على ضرورة استمراره.

من جانبه، وصف آل صادق، زيارة السوداني، الأخيرة لإيران بـ"المهمة والمتميزة"، كما دعا بلاسخارت إلى لعب دور أكبر للأمم المتحدة في "دعم جهود الحكومة العراقية لتحسين الوضع الأمني والإقليمي".