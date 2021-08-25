بلاسخارت: نزاهة الانتخابات المبكرة أساسية لمستقبل العراق ومقاطعتها غير فعالة

شفق نيوز/ أكدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، يوم الاربعاء، أن خيار مقاطعة الانتخابات العراقية المقبلة، غير فعال، محذرة في الوقت نفسه من أن نزاهة الانتخابات أمر أساسي لمستقبل البلاد.

وقالت رئيسة البعثة، جينين هينيس بلاسخارت، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، إن الانتخابات المزمع إجراؤها في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، "لها أهمية كبيرة بالنسبة لمستقبل العراق، ومقاطعتها ليست بإستراتيجية فعالة".

وأضاف أن "مصداقية الانتخابات القادمة ستكون أساسية لمستقبل العراق"، مشددة على أن مسؤولية إنجاح الانتخابات "تقع على عاتق الأطراف العراقية المعنية والسلطات الرسمية".

وأتى ذلك، بعد أن أعلنت جهات حزبية عراقية خلال الفترة الماضية، عدم مشاركتها في الانتخابات إلا إذا تأجل الموعد.

ويوم أمس الثلاثاء، جدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تمسكه بإجراء الانتخابات في موعدها، رافضا أي احتمال لتأجيلها.