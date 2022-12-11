بلاسخارت من كربلاء: لا نشكك بقدرات السوداني في العمل ومكافحة الفساد وتقديم الخدمات

شفق نيوز/ قالت ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، يوم الأحد، إنها لا تشكك بقدرات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في العمل على مكافحة الفساد المالي والإداري وتوفير الخدمات للعراقيين.

جاء ذلك خلال لقائها رئيس الحكومة المحلية في محافظة كربلاء نصيف جاسم الخطابي في زيارة أجرتها إلى المحافظة.

وذكر بيان صادر عن الحكومة المحلية، أنه خلال اللقاء تم بحث آليات التعاون والتنسيق ما بين المنظمة الاممية ومحافظة كربلاء في عدة مجالات كما تمت مناقشة موضوع انتخابات مجالس المحافظات والابعاد الايجابية من اجرائها.

ونقل البيان عن المحافظ قوله، ان كربلاء تدعم المشروع الديمقراطي ودعم اليات الحكومة الاتحادية في تقديم الخدمات والاعمار والبناء والتنمية في المحافظة

من جانبها قالت ممثلة الامين العام للأمم المتحدة "إننا لا نشكك بقدرات رئيس الحكومة الاتحادية بالعمل ومكافحة الفساد وتقديم الخدمات".

وفيما يخص محافظة كربلاء أعربت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة عن ارتياحها وهي تشاهد النهضة الاعمارية والخدماتية التي تشهدها المحافظة.

واضافت "اني تلمست في كربلاء تفاؤل كبير جدا يدعو ان تكون مثالا واضحا للنجاح في هذا البلد".

وكانت بلاسخارات قد زارت، يوم الأربعاء الماضي، مدينة النجف والتقت المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق آية علي السيستاني.