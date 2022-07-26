بلاسخارت: تركيا لم تمتثل لحقوق المدنيين أثناء هجومها على العراق

شفق نيوز/ عدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق هينيس بلاسخارت، القصف على مصيف في إقليم كوردستان عدواناً تركياً على العراق.

وقال بلاسخارت في كلمة لها أمام مجلس الأمن لبحث الاعتداءات التركية الأخيرة التي طالت الأراضي العراقية، إن مجلس الأمن يشجب ويدين الهجمة التركية ويرفض أي أعمال عدائية لدول الجوار".

وأضافت أن "العراق يطالب بسحب تركيا لقواتها من جميع الأراضي ويدعو لتحقيق، كما أن تركيا لم تمتثل لحقوق المدنيين أثناء هجومها على العراق".

ولفتت إلى أن "هذا العدوان على العراق يقوض سيادته".