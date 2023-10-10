بلاسخارت أمام مجلس الأمن: اتفاق بغداد واربيل على قروض رواتب الموظفين إيجابي لكنه غير كافٍ

شفق نيوز/ قالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، يوم الثلاثاء، إن اتفاق بغداد واربيل على قروض رواتب الموظفين إيجابي لكنه غير كافٍ.

وقالت بلاسخارت في احاطة ومشاورات مغلقة حول العراق قدمتها لمجلس الامن، وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "حكومة السوداني قدمت خطوات مهمة ومبادرات واعدة خلال مضي عام على تشكيلها، وأنها اتخذت خطوات هامة في إصلاح القطاع المالي والمصرفي".

ولفتت الى ان "الاتفاق بين بغداد واربيل على قروض دفع رواتب موظفي الاقليم غير كافٍ"، مشددة على "حماية رواتب الموظفين من تأثيرات الخلافات السياسية".